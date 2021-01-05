台中市北屯區軍功路「富王鴨肉」不滿被催單，以不堪字眼辱罵熊貓女外送員引起眾怒，就連台中與此事件不相干的鴨肉店家，只要有「王」字的全部都被網友出征，狂洗負評，害鴨肉飯老店不堪其擾，上網求網友放過他們，把負評刪掉，而罵女外送員的「富王鴨肉」反而負評一夕消失，昨晚(4日)重回4.8星高評價。

一名網友在「爆料公社二社」PO文，表示這次富王鴨肉店事件，許多網友不分青紅皂白，就對台中開鴨肉店，有王字的店家洗負評，起初受害者只有「鴨王」鴨肉飯，現在連原PO家裡55年老店「北港王」鴨肉飯也遭殃，無端受到攻擊。

原PO表示，每一則Google評論對認真經營的店家都非常重要，希望是真心喜歡他家食物的人，或是招待不周的客人留下評論，而不是被不做查證的網友胡亂留言，打擊店家商譽，「希望趕快停止這種行為，收回您的負評，感謝各位」，並附上一個下跪的表情符號。

對此，網友紛紛留言：「可憐...因為一間店 然後會不會之後整條街的鴨肉飯都沒賣了」、「一堆自以為的亂出征，盲目盲從」、「出征也要看一下名字吧」、「寧願錯殺也不能放過....哈哈」。

而這次新聞事件真正的禍首「富王鴨肉」，卻一夕洗掉負評，昨深夜變成4.8顆星的好評店家，讓網友直呼真扯。

許多網友搞錯鴨肉飯店家，亂出征。(翻攝Google評論)

店家上網喊冤。(翻攝自 爆料二社)

(中時新聞網)