去buffet吃到飽餐廳，到底要怎麼吃才能回本？有餐廳老闆透露，4種民眾最愛的常見料理其實成本相當低，就算全部拿光也不會讓餐廳虧錢。

吃到飽餐廳料理種類豐富，如何在有限的時間及食量內做出正確選擇，一直是十分熱門的話題。根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，有餐廳老闆透露，下列4道料理食材成本相當低，不論顧客拿幾盤，恐怕都無法吃回本。

1. 涼拌菜

涼拌菜的人工和原料成本低，而且涼拌菜使用的食材通常都不會太貴，只是用特殊醬料或調味醃製而成。

2. 小黃魚

許多人誤以為小黃魚食材昂貴，但實際上餐廳使用的小黃魚成本較低，並沒有讓餐廳花上多少錢。

3. 飯糰

部分餐廳會提供份量十足且變化多樣的飯糰，但實際上飯糰的成本低廉，即便你把餐廳的飯糰全部吃完，老闆也不會著急。

4. 肉捲

雖然肉捲口感不錯，份量也不大，讓許多人會忍不住一次拿很多，但事實上這些肉特別薄、成本也不高。

《小乾倩倩的遊戲的美食》建議下次去吃到飽餐廳，看到上述4種食物，就算真的很喜歡也還是忍一忍、別吃太多，留點肚子吃一些別的，比較划得來。

吃到飽餐廳暗藏玄機？讓你很快就吃飽

(中時新聞網)