一名女網友昨（4）日在臉書控訴去年7月她遭Foodpanda外送員性騷擾，她說當時一名外送員在送餐後，透過簡訊問「請問跟你做一次愛，多少價位？」對方事後改口被整了、頻道歉，但她在12月底決定投訴並報警；外送平台則回復已註記該不當行為；不過許多網友質疑如何確定對方是該外送員，且為什麼事隔近半年才投訴，懷疑其真實性。

女子控訴遭外送員問「請問跟你做一次愛，多少價位？」官方事後澄清已註記該不當行為，但不少網友質疑其真實性。（圖／翻攝自臉書我是萬華人）

該女網友昨（4）深夜在臉書「我是萬華人」發文表示，她去年7月在商務旅館內點了Foodpanda外送，當天該外送員延遲了許久，送到後又一直詢問其他事情，她在外送員離開後10分鐘接到對方簡訊，內容說「請問跟你做一次愛，多少價位？」對方說是經過朋友介紹的，她回應沒有做這種事，對方之後才改口說被整了，頻頻跟她道歉。

女子控訴遭外送員問「請問跟你做一次愛，多少價位？」官方事後澄清已註記該不當行為，但不少網友質疑其真實性。（圖／翻攝自臉書我是萬華人）

該女網友說，她去年底在整理訊息時發現事態嚴重，決定向Foodpanda客服反應，客服請她去報案，並回覆信件表示已經嚴懲該外送員，甚至2次打電話致歉，她昨（4）日已至萬華分局報案，並在貼文留言處貼出報案單，她說客服最後只給了70元的折價券，而且客服還是馬來西亞人，「真心覺得熊貓客服只想敷衍了事！」

女子控訴遭外送員問「請問跟你做一次愛，多少價位？」官方事後澄清已註記該不當行為，但不少網友質疑其真實性。（圖／翻攝自臉書我是萬華人）

不過有不少網友質疑，事發在去年7月，原PO竟在12月底才決定報警申訴，有點不合理，原PO則解釋是近日整理訊息時才想起的，強調還在法律追溯期內都可以報案；也有網友質疑如何光看簡訊就知道對方是外送員，原PO則回應Foodpanda有登記外送員電話，她確認後才知道。其他網友則說，「內容看起來是搞錯人」、「整個事件的過程看不懂，不太合理」。

(中時新聞網)