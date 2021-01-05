據戴德梁行統計，2020年土地市場交易量為新台幣3049億元，繼2019年創下新台幣3140億的歷史天量後，連續兩年越過新台幣3000億元大關。展望2021年房市，戴德梁行分析，2020年央行因新冠疫情降息，資金效應驅使建商積極獵地，而全球疫情造成原物料供應及人力成本不斷提高，儘管央行祭出緊縮營建、餘屋貸款成數等政策，可望抑制開發商的囤地囤房行為，然開發商面對土地及營建成本的不斷推升，未來房價的提高仍勢所難免。

2020年土地交易總量雖未超越2019年，但地上權卻創下新台幣474億元新高紀錄，其中世貿三館及國泰營區地上權即佔了新台幣411億元。

戴德梁行表示，2020年土地交易紀錄的突破不在交易量而在單價。

全台十大土地交易單價即有過半創下當地同類型土地之歷史新高，分別是南山人壽信義世貿三館地上權單價新台幣644萬/坪、富邦人壽大南港土地單價新台幣376萬/坪、全球人壽松山國泰營區地上權單價新台幣328萬/坪、長虹建設土城工業土地單價新台幣64萬/坪、亞昕新潤海悅合購南港住三土地單價新台幣322萬/坪、興富發台中七期新四土地單價新台幣350萬/坪等6宗。此外，包括南港玉成段工三土地單價新台幣206萬/坪、桃園中路一段土地單價新台幣107萬/坪、台中北屯碧柳段土地單價新台幣176萬/坪、台中水湳文商段土地單價新台幣240萬/坪、台南中西區星鑽段土地單價新台幣108萬/坪等，雖然交易金額不在十大之列，但交易單價皆創下當地同類型土地新高紀錄。

(時報資訊)