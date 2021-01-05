經濟部執行特定工廠登記成效浮現，根據統計，109年前11月新登記工廠家數成長約1.6倍，經部中部辦公室也推估，10年內取得特定工廠登記家數將達4.5萬家，預期未來將累計創造約1至2兆投資金額。

為維持產業發展，保護農業生產環境，降低環境污染，經濟部修正「工廠管理輔導法」將未登記工廠與特定工廠納入管理及輔導，對105年5月19日前既有未登記工廠，須申請納管，因此特定工廠登記於109年3月20日正式上路，廠商申辦踴躍並自4月開始陸續核准登記，致109年前11月新登記工廠家數達9925家，較108年同期大幅增加157.6%，其中特定工廠登記家數6399家，占新登記工廠家數64.5%最多，一般新登記工廠3502家占35.3%次之，補辦臨時工廠登記因期限至109年6月2日止，僅24家最少。新登記工廠家數以金屬製品業較多，按行業別觀察，109年前11月新登記工廠以金屬製品業3609家最多，機械設備業1260家次之，塑膠製品業850家再次之，與已辦理登記之工廠的產業結構相符。

觀察國內工廠歇業家數，109年前11月為2529家，較108年同期減少226家或減8.2%，與近幾年比較，歇業工廠家數亦相對較少，顯示台灣未因疫情而出現工廠歇業潮。

特定工廠為符合相關法令規定，須提出工廠改善計畫並依限完成，除於期限內取得用地合法外，需投入經費以更新或增加工廠設備，依經濟部中部辦公室推估新法施行後，10年內取得特定工廠登記家數將達4.5萬家，預期未來將累計創造約1至2兆投資金額。

(時報資訊)