據戴德梁行統計去年第四季台北市辦公大樓胃納量創10年新低，租賃辦公市場持續平淡，租金漲幅收窄。展望2021年，台北市A級辦公市場預計將有3萬8500坪新供給陸續釋出，惟新供給大樓多為金融集團自用，雖然可供出租新供給仍然缺稀，然逢全球新冠疫情及經濟環境不確定性持續下，預租盛況將暫緩，外商多採觀望態度。短期內租賃活動將持續平淡，預期租金漲幅收窄。

2020房地產交易寫出四大亮點，包括，全年交易金額重返千億大關，紅盤收關站上新台幣1267億元；廠辦大樓及廠房交易量創新高達新台幣694.4億元；投資型買家佔比連續三年逐步攀升，悄然回歸市場；主要貢獻來自於壽險資金重返市場，全年投入金額為新台幣343憶元；單一宗交易金額最高者為富邦人壽以新台幣255.2億元購入王朝大酒店，僅次於2015年新光三越信義新天地A8館新台幣270.3億元交易金額。

中央銀行於12月初無預警祭出房市貸款限縮措施，限縮購地貸款與餘屋貸款成數，對於財務槓桿過大之建商可動用資金減少，未來將更精準評估投資標的並減少囤屋。然資金充沛的金融壽險業仍將持續投入商用不動產、地上權及BOT案。預期2021年房地產市場仍是穩健局面，辦公大樓、廠辦大樓及廠房仍是亮點，買家對於這類型的交易保持高度興趣，尤其是台北市的辦公大樓價格預期呈現上行態勢。

(時報資訊)