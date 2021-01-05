彰化縣國道3號彰化路段，4日深夜發生離奇車禍，李姓男子開車疑似疲勞駕駛，失控自撞外側護欄後，自己卻摔落18公尺深的高架橋下，國道七隊獲報到場，在國道上四處見不著駕駛人身影，逾半小時後最後警消才在橋下一處草叢找到人，全身多處受傷、骨折，但意識清楚，令警消忍不住大呼「有夠命大」，李男酒測值為零，至於車禍肇事原因、為何墜落橋下，都仍需進一步調查釐清。
當時警消據報都派員趕往現場，只見轎車右側車門開啟，卻未見到車上人影，懷疑已墜橋，消防員立即到橋下搜尋，果真半小時後在一處草叢中發現李男倒臥不斷痛苦哀號，立即送往彰化基督教醫院治療，全身多處受傷、骨折。
國道七隊組長許世儒指出，事故發生在昨天深夜10時許，39歲李男駕車行經國3北上194公里處和美路段，不知何故整輛轎車先衝撞外側護欄，停在路肩上，而駕駛李男則墜落到橋下，由於先獲得邊坡1棵樹幹的緩衝，再墜落草叢，幸運保住一命。
警方初步了解，李男自稱是由國道6號埔里交流道進入彰化，擦撞事故發生後，為何掉落橋下自己也不知道。目前由快官分隊進行後續追查，國道警方也呼籲駕駛人夜間開車，應充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全。
(中時 )
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