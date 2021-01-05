萊豬進口亂象百出，現在更還引發漲價效應，像是新北市板橋區便當店因公告「豬肉類便當漲價10元」，遭網友質疑哄抬物價之嫌。宅神朱學恒直言，「你說台灣豬不漲價才有鬼啦」，台灣現在的豬肉漲價是因為預期心理、需求增加，以及民進黨反商到了極限，接下來便當、物價也會跟著漲價，這種各樣的漲價會找到理由就漲。

宅神4日在《POP搶先爆》中談到台灣豬漲價議題時，他說，今年一月一日過了，請問台灣豬養殖業有瞬間多出9萬頭嗎？台灣出產豬肉的量也是確定的量，在這種量都確定的狀況之下，你說台灣豬不漲價才有鬼啦，需求和供給的鐵律，就是需求增加後價格一定上升，上升到一個程度才會下降，但現在這些農委會的經濟也不好、菜市場不熟、便當店也搞不清楚狀況。

宅神認為台灣豬肉漲價，主要是因為第一，民眾預期心理；第二，對國產豬的需求增加；第三，台灣養殖豬的總量沒有變，所以這種情況下台灣豬必定會漲價，接下來便當、物價也會跟著漲價，這種各樣的漲價會找到理由就漲。

至於有一些民進黨側翼說漲價原因，是「因為台灣豬銷日」，宅神打臉地說，「根本是個屁，因為去年才剛拔針，人家日本農林水產省還要先來台灣普查，世界各國要訂台豬也要先來確認，怎麼可能剛拔針就外銷？」

最後，朱學恒說，台灣現在的豬肉漲價是因為預期心理、需求增加，以及民進黨反商到了極限，像是鬍鬚張、信功、皇家傳承、家樂福等店家，「就是因民進黨執政時，商家特別倒楣，這其實是一個很怪的狀況，身為執政黨、父母官應該要與民謀利，但現在卻是來一個宰一個，不會覺得現在當正常商家變成是一件尷尬事情嗎？」

(中時新聞網)