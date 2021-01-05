日本關西機場事件導致駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強批評是駐日代表謝長廷逼死，因而挨告。羅今至台北地院開庭，庭前針對萊豬議題表示，政府開放萊豬換到與美國的「緊密貿易關係」，竟然是課徵輪胎反傾銷稅，是否應該出來說明清楚？

羅智強表示，蔡英文及民政黨政府過去反對萊劑，拿著毒牛標語逛大街，謝長廷也在裡面，現在全都轉了面孔，一開始帶風向說可以換到美國BTA、FTA，結果拜登當選後說不簽，政府又改口說可以換得更緊密的經貿關係，結果現在居然被課徵輪胎反傾銷稅。

羅智強說，針對此事，相關部門回應會協處產業因應，但該做的應該是協助廠商爭取該有權益，到現在為止都沒有官方出來說明，為什麼我們被課反傾銷稅？政府起碼要告知理由，為廠商伸張權益，開放萊豬第一天的大禮、政府所謂的緊密關係就是反傾銷稅嗎？

羅智強並指，豬肉價格近日調漲，農委會主委陳吉仲卻稱「消費者負擔得起」，果然是「什麼樣的總統就用什麼樣的官員」，陳吉仲過去把瘦肉精豬肉講到禍國殃民、害國毒豬，現在捧成護國神豬，已經沒有臉可以丟，似乎不夠雙重標準，就不能當民進黨官員。

羅智強另談及新冠肺炎採購疫苗一事，批評衛福部從頭到尾神神秘秘、遮三掩四，完全違背民進黨過去宣示的透明公開，如果什麼都可以上綱成秘密，要如何監督？現在有人出面揭發其中疑似人謀不臧，且有吳姓立委涉入其中，請這些民進黨的吳姓立委站出來說清楚講明白，檢調也應該啟動調查。

(中時 )