營養師高敏敏指出，大番茄屬於蔬菜類、小番茄才是水果，兩者營養並不相同。（圖擷自高敏敏臉書）

台灣是水果王國，番茄更是一年四季都買得到，菜攤會賣大番茄，水果攤則賣小番茄居多，這樣的分類有其道理。營養師高敏敏指出，大番茄屬於蔬菜類、小番茄才是水果，兩者營養並不相同，番茄富含茄紅素，加熱後有助吸收，而小番茄的維生素C、胡蘿蔔素超豐富，兩者混搭食用，更可降低整體升糖指數，是健康飲食者的最佳蔬果選擇。

台灣大街小巷都有販售番茄，大番茄、小番茄你最常吃誰呢？你是懂吃愛吃的番茄控嗎？高敏敏在臉書上表示，番茄有大小之分，但是很多人傻傻分不清楚，大番茄是蔬菜、小番茄是水果！她分析，大番茄的熱量非常低，每100g只有19大卡！一顆就是一份蔬菜，現代人有8成蔬菜攝取不足，大番茄一顆隨身帶著走，就很輕鬆可以補足蔬菜量。

雖然大番茄也可生食，但重點是番茄富含的茄紅素，完全不怕加熱，反而烹調加工過後更容易釋放出營養素、更容易吸收！另一方面，小番茄的維生素C足足高了3倍，胡蘿蔔素也超豐富，拿來食用不僅養顏美容、抗老抗氧，還能得到健康營養，番茄真的是個天然紅寶藏。

既然大小番茄營養不同，高敏敏建議，大番茄入菜、小番茄當水果單吃，或者兩個混搭食用，也可以降低整體升糖指數。對於需要補充葉酸的孕婦或準備懷孕的女性，不妨挑選黃色的小番茄，它可是造血系統中的台柱，製造紅血球、幫助寶寶神經管發育不可缺的極重要角色！

至於市售大宗的紅色小番茄，有3種營養成份也深受高敏敏青睞，她指出，它既是護眼明星-維生素A高達11626 I.U.，也能天然防癌-β-胡蘿蔔素高達6976 I.U.，還可提升免疫好夥伴-維生素C高達43.5mg。高敏敏開玩笑說，番茄紅了，醫生的臉就綠了。

(中時新聞網)