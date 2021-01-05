越南顱顏重度畸形兒「阿福」1998年出生時就患有嚴重的顱骨變形，在至善基金會前身的「中華至善社會服務協會」協助下，來到林口長庚醫院進行手術。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

越南顱顏重度畸形兒「阿福」1998年出生時就患有嚴重的顱骨變形，在至善基金會前身的「中華至善社會服務協會」協助下，來到林口長庚醫院進行手術，返回越南後，活過了23個年頭在今年年初病逝家中。至善基金會形容，阿福就像「小菩薩」一樣，因為他一個人受苦，卻喚起了台灣人的愛心，無國界的愛20多年一直在台、越兩地之間流動。

而當年因為阿福，至善共募集到約2000萬元款項，除了設立「杜德緣人道援助專案計畫」，長年來用以支持阿福的生活所需，包括尿布、衣物、當地醫療交通、物資，並有專人定期訪視與提供協助外，也展開「越南醫療矯治計畫」和「貧童助學計畫」，目前也是台灣唯一一個在越南中部進行弱勢兒童發展工作的非營利組織，至今已有近1萬名台灣捐款人持續捐款支持阿福家鄉的貧病童，讓數以萬計的孩童能夠去上學、做免費的醫療手術，獲得重生的機會。

越南顱顏重度畸形兒「阿福」1998年出生時就患有嚴重的顱骨變形，在至善基金會前身的「中華至善社會服務協會」協助下，來到林口長庚醫院進行手術。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

聽到阿福逝世的消息，當年參與阿福來台手術的至善基金會董事袁立德說，阿福用他殘破的身體，連起了愛，種下了福田；對阿福而言，這是一種解脫，阿福的母親心中縱有許多不捨，也總算是可以卸下肩上重擔了。

(中時 )