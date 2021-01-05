跨年夜，台北市、桃園市靠「天網」，揪出有自主健康管理者違反參加大型集會的規定，雖中央疫情指揮中心已正名為「電子圍籬2.0」，強調非對全民監控，但仍引發爭議。對此，「宅神」朱學恒表示，還是支持把居家檢疫時間延長到21天，只要7天自主健康管理還能出門，「天網也抓不乾淨啦」。

朱學恒今（5）日在臉書引述《紐約時報》中文網報導，指出台灣的觀點是，隔離14天後仍無癥狀的病毒攜帶者，不太可能具有很強的傳染性。不過，衛福部長陳時中也提到，毫不懷疑有一些無癥狀的病例從未被發現，而問題是，他的病沒有產生問題，是不是要花很大力氣，去把這些不會產生問題的人找出來？還是要集中精神，去做其他已經有問題的？

朱學恒直言，「只希望智障側翼看得懂陳時中自己承認，有感染者早就進入國門，只是不想花資源去追蹤而已」，不要再拿什麼台灣銅牆鐵壁的神話到處洗版，「你們的神已經把你們的臉都打到外太空去了，好了啦，回家睡覺啦」。

衛福部長陳時中。（圖／中時資料照）

此外，朱學恒認為，應把居家檢疫時間延長到21天，只要7天自主健康管理還能出門，即使出動「天網」也抓不乾淨。網友問說，「國際上有強制隔離21天的國家嗎？」朱學恒則回覆，越南是28天。

另有網友也同意居家檢疫應拉長到21天，「7天自主管理邏輯是很奇怪，去演唱會抓出來開罰，去上班或聚餐或是出門等等都沒事？」要做就做到最好、最嚴厲，並提到不覺得陳時中是個很好的部長人選，「太軟了，事到關頭還在同理心」。

(中時新聞網)