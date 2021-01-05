外交部今天表示，今年起，台灣民眾可網路申辦通行俄羅斯全境的電子簽證，不需檢具邀請函、訂房紀錄等文件；簽證效期為60天，停留期限為16天，費用為40美元，6歲以下幼兒免費。

不過，根據俄羅斯駐台機構「莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台代表處」（莫北協）臉書粉絲團分享的俄羅斯外交部資訊，儘管申辦系統已設計完成，基於國家安全、公眾健康考量，以及防範武漢肺炎（COVID-19 ，2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，適用俄羅斯全境的統一電子簽證將在聯邦政府發布相關特別命令後，才會正式實施。

俄羅斯去年6月起陸續頒布海參崴暨遠東地區、加里寧格勒州（Kaliningrad）及聖彼得堡與列寧格勒州的免費電子入境簽證適用國家清單，台灣也獲納入。

根據俄羅斯外交部領事事務局電子簽證官網，基於公眾健康等考量，2020年3月18日起暫停簽發相關電子簽證。

外交部亞西及非洲司司長楊心怡今天在例行記者會表示，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）去年10月簽署相關聯邦政府令，台灣民眾據此有權申辦預定今年起正式實施、通行俄羅斯全境的電子簽證。原適用俄羅斯遠東地區、加里寧格勒州及聖彼得堡等地的免費電子入境簽證，則自2月4日停止適用。

根據俄羅斯外交部領事事務局電子簽證官網，適用通行俄羅斯全境電子簽證的國家涵蓋歐、亞、非、美洲及中東地區共53個國家地區。

楊心怡指出，因應武漢肺炎疫情，去年8月1日起，俄羅斯政府規定赴俄工作的外國公民必須於入境後隔離14天，以其他事由入境的外國公民則不需隔離，但入境時必須出具抵俄前3天內的武漢肺炎核醣核酸（RNA）檢測陰性證明，未能出具者，應於抵俄後3天內自費完成篩檢。

至於台灣自2018年9月試辦的俄羅斯公民免簽證來台停留政策，楊心怡說，2019年免簽入境的俄籍公民人數為1萬4927人，較2018年成長407.55%，成效顯著，因此政府決定繼續辦理，停留天數維持21天。

台灣2019年8月將俄籍公民免簽來台的合法停留天數由2018年的14天增加至21天。

(中央社)