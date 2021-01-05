台灣證券交易所董事長許璋瑤指出，台股兩年上漲超過51％，全球資本市場罕見，台股是豐收的一年，全民共享共榮。去年經濟衰退下，台灣上市公司2020年營收維持32兆元高峰，前3季獲利逆勢成長8.1％，全球相當少見，顯示除了資金行情，背後還有基本面支撐。2020年崩崩跳跳充滿危機，一個月後牛年即將來到，台股展現台灣牛精神，堅毅穩健茁壯成長。

2020年台股創下歷史新高，全年漲幅22.8％，全年集中市場累計總成交金額為49兆1,808.39億元，比上一年度全年增加20兆1,241.92億元，市場日平均成交金額高達2007.38億元。

在量價齊揚下，去年前11月券商獲利跳增至498億元，已經大幅超過2019年的407.3億元，證券交易前11月稅收1308億元，連續兩年突破千億元。

逐筆交易2020年3月23日正式上路，委託比數成長近5成，成交張數及金額有8成以上成長。

此外，零股交易自10月26日實施，成交值是過去三倍以上，成交戶數由21.8萬戶擴增至61.6萬戶，其中，21歲到30歲年增族群增加3.1倍最多，投資對象以高價股與金融股居多。

許璋瑤表示，外資長期投資台灣，台股殖利率高，公司治理肯定，對台灣投資有信心，長期以來，外資對台股持股一路走高。惟根據過往經驗，遇有國際重大政經情勢變動時，外資亦會撤離部分資金，歷年來共有4次大幅賣超台股，難免影響國人投資信心。

以去年3月為例，當全球疫情爆發之際，外資大舉賣超3600億元，股價短短10天之內重挫達2800餘點，去年前10個月外資賣超逾7000億元，創歷年新高，但國內投資人則持續投入資金，台股逐步走高後，外資才大量回補。累計去年全年外資賣超5395億元，指數上漲22.8％，顯示國人對資本市場高度信心，相對降低外資對國內股市的影響，將有利台股穩定發展。

(時報資訊)