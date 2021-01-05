台達電(2308)電動車布局獲外資力挺，研究機構Aletheia不僅給予台達電「買進」評等，目標價更上看400元，而外資亦自去年12月24日至今年1月4日天天買超台達電，台達電今天盤中股價創下掛牌新高，市值也攀升至7350億元。

許多國家地區積極落實環保政策，碳排放標準愈來愈嚴格，且Tesla銷售亮眼，包括大陸及歐美各大車廠陸續推出新款電動車，帶旺電動車前景，市調機構多預估，2030年電動車佔整體車市的滲透率將拉升到10%到15%，而台達電深耕電動車多年，目前出貨的電動車產品均是3到4年前拿到的訂單，就在手訂單來看，台達電可望成為電動車產業高成長的受惠者，電動車業績可望好幾年。

根據Aletheia報告，雖然2020年全球電動車滲透率不到5%，但在各大汽車OEM廠競推新車款及政府補助加持下，研判2025年滲透率將攀升至15%，2030年上看30%。為支應電動車需求，全球電動車充電相關資本支出至2025年可望增長5倍、達150億美元，至2040年全球累積投資在電動車金額將高達5000億美元。

Aletheia指出，台達電憑藉40年電源電力領域專業及在2009年首款油電混合車推出時即跨入電動車相關領域兩項關鍵優勢切入電動車市場，台達電長期與許多一線車廠接觸合作，我們預期台達電電動汽車營收將從2020年4.5億美元成長至2023年18億美元到20億美元，成為台達電第三大事業群，並在2025年成為公司最大事業群，預估台達電2021年到2023年每股盈餘為10.21元、11.64元、13.21元，給予台達電「買進」評等，目標價400元。

台達電「錢」景看俏，外資也買進力挺，累計自去年12月24日到今年1月4日共買超台達電8694張，成為台達電股價創新高的功臣。

(時報資訊)