北投楊姓男子曾多次攻擊家人的紀錄，去年6月因沒錢花用，竟將歪腦筋動到阿嬤身上，持刀強逼阿嬤到提款機領錢，又跟在阿嬤後面逼她向鄰居借錢，得手5000元，開庭竟辯稱，阿嬤沒有向鄰居呼救、逃跑，給錢是她是自願的，士林地院日前審結，依攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑7年6月，可上訴。

35歲楊男不務正業，多次向家人討錢花用，去年6月13日下午，見81歲阿嬤獨自一人在家，竟持菜刀喝令阿嬤交出手機，翻動阿嬤錢包，見裡面沒有現金，恫嚇「若不去借錢，就要殺死妳！」阿嬤先向鄰居借錢，得手2000元，但楊不滿足，強押阿嬤提款機領錢，但阿嬤緊張按錯密碼，又被帶回住處在向鄰居借得3000元，才將手機歸還給阿嬤。

楊辯稱，阿嬤外出過程，沒有呼救或嘗試要逃跑，代表阿嬤願意向鄰居借錢，並沒有強暴脅迫的犯行。但阿嬤證稱，孫子要她把全部的錢都拿出來，不然就要殺她，殺她的兒子，刀子距離她只有30公分，她很害怕不敢呼救。

判決指出，阿嬤見孫子持刀威脅其性命，只能配合指示行事，而且刀鋒銳利，極可能造成身體上重大傷害，更何況阿嬤已經高齡80多歲，更不可能以一己之力，抵抗正值壯年的孫子，無法期待阿嬤冒著生命危險積極反抗，駁回楊男辯詞。

法官更批評，楊正值壯年，不思正途獲取財物，強盜年邁阿嬤的財物，戕害社會治安，衡量他國中畢業、無業、未婚、無子、無人需要他撫養，依法判刑。

(中時 )