美式賣場好市多的餐飲內用區設置有醬料自助區，方便買熟食的民眾自行取用。一名男網友因打包熟食區洋蔥，不滿遭後方男子制止，竟氣得在臉書社團發文，要對方下禮拜一於「汐止店好市多」出面說清楚，貼文疑遭大批網友撻伐而刪文。

原PO今（5）日在臉書社團《COSTCO 好市多商品消費心得分享區》發文指出，在好市多汐止店買了熟雞腿後，自行打包一大包洋蔥，卻遭後方男子酸言酸語，由於老婆在旁邊不便多說，但他愈想愈不滿，詢問店員「買雞腿可以配洋蔥嗎？」 店員回覆可以後，便重返餐飲內用區欲找剛才那位男子，但對方早已離開，希望透過這篇貼文，能夠找到當時那名男子。

原PO強調，「工作人員說洋蔥配熟食都可以，並不會限制消費者，我這樣做並沒有違反規定」，並向那名男子喊話「若你有看到這篇貼文，我們相約下禮拜一（11日）1點，我在好市多汐止店洋蔥區等你，我再裝一次洋蔥給你看，然後我們去問該店員工看可不可以。」

貼文曝光後，多數網友都直搖頭，認為原PO只不過買了雞腿，卻打包一大袋洋蔥回家，雖符合規定但觀感不佳；少部分人則表示「毋須道德綁架」，原始貼文疑似遭到大批網友撻伐而刪文，但還是遭到網友截圖轉發。

(中時新聞網)