消防局第一大隊長朱哲民說明搶救經過。（王志偉花蓮傳真）

鄰近花蓮知名東大門夜市的「石藝大街」，正進行商店街維修及歷史建築修復工程，中午接近12點，傳出濃濃黑煙，因當地為人密集區域，消防局即刻派大批人車搶救，因現場多為木造及鐵皮建物，加上風勢助長，火勢相當猛，初估燃燒面積約100坪，有多個攤商被燒毀，幸無人損傷。

消防局第一大隊長朱哲民表示，11點52分獲報花蓮市石藝大街火警，報案人稱疑似工人焊接火花，導致引發火勢，一開始有使用滅火器滅火，但風大助長火勢。因人口密集區域，持續派花蓮、自強、仁里、美崙、吉安消防共5分隊、20車、50人，所幸搶救得宜，無人傷亡。

經過約1小時全力搶救，已將火勢撲滅，正搜尋殘火，燃燒面積有1層約100坪，有多間正整修攤商燒毀。

現場工頭說，今天進行鋼架的切割移除工程，接近中午休息時間時，電焊切割的火星受到風勢影響，飄到一旁的竹籬笆，引發火災。

該處原是台鐵鐵路醫院，後來活化使用成為石藝大街，現正進行歷史建築修復工程，火勢燃起初始，消防隊也同步通報鐵路局注意歷史老舊建築相關搶救程序，並獲授權消防局全力滅火。

(中時 )