南投縣一梁姓男子，因不滿李姓女子嘲諷他沒有車，元旦當天竟然持水果刀砍殺李女，李女雖緊急逃命，但過程中頸部受到嚴重割裂傷，經送醫不治。南投地檢署5日解剖相驗其遺體。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，5日初步相驗後，李女左胸骨區有兩處穿刺傷，一刀劃破鎖骨下動脈和主動脈；另一刀劃破頸動脈血管，初步認定死亡原因為動脈破裂，導致出血性休克死亡。

目前李女遺體暫時冰存，待家屬後續處理，5日中午相驗結束，家屬並未受訪，離開殯儀館前僅表示，兇手太過殘忍。

檢警調查，李女已經離婚，與小孩與前夫同住在北部；元旦前一天，李女在飯局中告訴梁男，想要帶小孩去採草莓，但是梁男回他說他沒有車，李女便譏諷梁男沒車，並當場就打電話給其他男子，讓梁男心生不滿，釀下殺機。

元旦下午1點半，梁男搭乘友人的車，到李女工作處堵人，強押女子上車遭抵抗後，梁男竟拿出水果刀攻擊李女，友人雖勸阻讓李女趁機逃命，但是梁男仍在過程中剌中李女的左邊頸動脈，送醫後李女不幸死亡。

李女同事向警方報案，草屯警分局偵查隊後掌握梁男行蹤，並且策動他投案，警方偵訊後，依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。投檢也已經指示專案小組和犯罪被害人保護協會，協助家人辦理後續事宜。

(中時 )