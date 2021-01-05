朱俐靜驚爆罹患乳癌！朱俐靜暌違6年，今（5日）舉辦「來日方長」發片記者會，主持人陶晶瑩問到為什麼這麼久才發片，她坦言原來去年春天發現罹癌，一直依靠藥物治療中，現在和平共存。回憶對抗病魔的過，她當場涙灑記者會，製作人黃韻玲送上擁抱安慰她。

39歲的朱俐靜，去年初身體不對勁，體力差，所以去醫院檢查，發現罹癌，她堅強面對治療過程，也決定繼續歌唱之路，心情都放在這張新專輯裡面。

(中時 )