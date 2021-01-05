朱俐靜驚爆罹患乳癌 正在藥物治療中 13:572021/01/05 中時 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱俐靜今涙灑發片記者會，右為主持陶晶瑩及製作人黃韻玲。黃雯犀攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱俐靜驚爆罹患乳癌！朱俐靜暌違6年，今（5日）舉辦「來日方長」發片記者會，主持人陶晶瑩問到為什麼這麼久才發片，她坦言原來去年春天發現罹癌，一直依靠藥物治療中，現在和平共存。回憶對抗病魔的過，她當場涙灑記者會，製作人黃韻玲送上擁抱安慰她。 39歲的朱俐靜，去年初身體不對勁，體力差，所以去醫院檢查，發現罹癌，她堅強面對治療過程，也決定繼續歌唱之路，心情都放在這張新專輯裡面。 超大咖女星「0偽裝坐永康街」吃豆花 照片曝光竟是她 紫霞仙子再遇鐵扇公主 朱茵、蔡少芬26年後顏值變化驚人 (中時 ) #朱俐靜 #驚爆 #罹患乳癌 #藥物治療 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高潛力低估值 生醫基金長線「漲」相佳 18:252021/01/04 財經 陳文茜也曾罹肺腺癌 2度施打急救針：很接近死亡 13:342021/01/04 政治 《生醫股》台微體子公司盈擘醫藥 1500萬美元資金到位 09:262021/01/04 財經 龐德女郎死訊逆轉「急救中」 尪荒唐誤報：她睜眼了 10:382021/01/05 娛樂 韓國女星的減肥菜單照著吃 小心引發「溜溜球效應」 13:502021/01/05 健康 遛狗返家突倒地不起 龐德女郎譚雅羅伯斯急救無效逝世 13:282021/01/04 娛樂 《類股》中鋼出貨旺 鋼鐵股紅火 10:512021/01/05 財經 無聲殺手肺腺癌 4種人容易得！死亡率高 09:112021/01/04 生活 超商冰櫃驚見「大肥鼠」亂竄 網怕爆：不敢買飲料了 17:412021/01/04 生活 泫雅Jessi 曬大尺度合照 上衣挖空洩火辣身材網讚爆 11:592021/01/04 名人 15年助6000人成功減重 博田醫院邀黃致錕醫師成立減重代謝醫療中心 10:302021/01/05 生活 吳淡如驚爆疑似肺癌前期 台大醫追蹤結果「值得高興」 08:542021/01/04 娛樂 鐵粉「英國奶奶」罹新冠病逝 羅志祥曬合照：永遠會留位置給您 10:582021/01/05 娛樂 娛樂熱門新聞 60年代當紅小生拋妻棄女 關之琳盡最後本份 忍痛微笑送他最後一程 - 娛樂 不爽被章子怡轟下台 女星「搞雙面」私下狂酸評審對話外流 - 娛樂 蔣友柏離婚後 孝敬兒女喝好喝滿 - 娛樂 類戲劇女星淚崩揭演藝圈潛規則 淡出幕前近況曝光 - 娛樂 女直播主穿火紅高衩旗袍 一蹲疑「沒穿內褲」春光險外洩 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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