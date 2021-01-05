無黨籍立委林昶佐昨日（4）號召民進黨立委劉世芳、社民黨台北市議員苗博雅、前時代力量發言人吳崢舉辦記者會，力挺身陷罷免風暴的高雄市議員黃捷，痛批罷捷團體竟將「塗口紅」作為罷免理由之一，充滿對女性的歧視與霸凌。網紅「比特王」則刊出3張去年6月的照片，當時黃赴高雄已故議長許崑源靈堂哀悼，卻擦著鮮豔紅唇，遭法制局長吳秋麗指正，顯見批黃擦口紅是因「不符禮節」而非性別歧視。

比特王今日在臉書發文刊出3張照片，表示看到一堆人幫黃捷聲援，尤其是林昶佐認為，理由書中以黃參與活動時擦口紅，這是一種對女性的霸凌，這讓他忍不住想問：「先生你是不是搞錯什麼？參加喪禮可以化妝嗎？」這是對家屬的尊重、對往生者的基本禮節。比特王更反問林：「如果你今天用你開演唱會的造型去參加喪禮，這樣符合基本禮節嗎？」這種事根本沒什麼好講的，想不到挺捷方竟還能反咬說「霸凌」。

針對罷免理由書中指控黃捷違反香港《國安法》一事，林昶佐大表不認同，還稱會號召更多人來挺捷，比特王質疑道：「坦白說……香港的內政問題跟一個地方議員有什麼關係？她甚至募集物資送往香港。」比特王痛批，一個中華民國的地方議員如此公開贊助反送中行動，會不會被大陸認定是反送中背後贊助者，未來高雄會不會因此被清算？何況香港屬於中國領土，新版《國安法》規定贊助境外敵對勢力，可處三年以上有期徒刑。

比特王更直言：「一個地方議員應該要關心地方，你（指黃捷）關心貓狗比關心鳳山人多，你在意同志比在意鳳山人多，以前你怎麼哭北老韓（指前高雄市市長韓國瑜）的路平、眷村觀光，現在你怎麼不哭北了？」

(中時新聞網)