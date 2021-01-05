去年受疫情影響，延緩公司申請上市進度，申請家數19家較過往稍減，台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，今年第3季推出「台灣創新板」，加上去年下半年經濟情勢穩定後許多公司送件申請上市，希望今年努力維持過去每年平均24家新上市掛牌家數。

去年大多數公司集中在下半年申請上市，導致全年掛牌上市家數僅12家，已審議通過尚未掛牌6家，今年這6家都會陸續排定上市時程。

此外，根據主管機關於去年12月發布的資本市場藍圖，為強化發行市場功能，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式企業進入資本市場籌資，證交所預計今年第3季推出「台灣創新板」，採市值為核心的上市標準，貼近其營運實質與需求，建構完整上市機制，今年希望至少有5家在台灣創新板上市。

證交所自去年4月起實施上市公司退場機制，訂有3年改善期間，督促並協助營運表現不佳的公司積極改善。今年將再針對優質低流動性的潛力股，實施股票造市者制度，目前已有多家券商表達參與意願，預計於6月底上路，透過造市標的股票流動性提升，可望活絡交易、帶動整體市場量能。

(時報資訊)