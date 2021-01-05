王道銀行（O-Bank）推出2021年第一季限時新戶好禮二選一方案，提供新開戶者現金回饋最高新台幣500元或現金回饋最高10％之優惠；此外，開戶成功後持王道銀行簽帳金融卡任刷一筆不限金額的消費，還可再獲得刷卡禮新台幣88元。

即日起至2021年3月31日止，凡於王道銀行成功開立帳戶者，可於開戶流程中選擇一份二選一的新戶禮。其中，選擇現金回饋最高新台幣500元方案者，於成功開戶後至次月底刷卡累積消費滿新台幣6,000元，即可獲得新台幣300元現金禮，於成功開戶後次月起連續三個月，每個月只要一筆超過新台幣888元的刷卡消費，另享現金回饋新台幣100元，開戶次月底前持自然人憑證至超商或王道銀行臨櫃進行數位帳戶升級後並登入網銀，再享帳戶升級禮新台幣100元，共計最高可獲得新台幣500元；選擇現金回饋最高10％方案者，開戶後次月帳戶內日均往來資產總金額達新台幣30萬元以上，於開戶後次月底前刷卡消費，除享有既有的不限通路無上限的1%現金回饋外，再享9％加碼現金回饋，加碼現金回饋上限為新台幣400元，共計最高可達10％現金回饋；此外，於次月底前帳戶升級後並登入網銀亦可再享現金回饋新台幣100元。除了新戶好禮二選一的方案之外，於第一季開戶成功者在開戶成功後至次月底前任刷一筆不限金額的消費，還可再享加碼回饋新台幣88元。

此外，針對新年前後大筆開銷的資金需求，王道銀行即日起亦推出新年信貸優惠專案，於即日起至2021年2月26日，申貸可享手續費現折6,000元優惠，折扣後手續費只要新台幣1,800元。此信貸方案採兩段式利率，第一段固定利率1.58％，第二段利率最低2.98％起，採機動計息，貸款額度最高新台幣500萬元。此外，凡於2月26日前於王道銀行系統申貸完成，並於4月26日前完成撥貸者，還有機會參加抽獎獲得iPhone 12，撥款即可參加抽獎，且撥款金額超過10萬元後每滿10萬元即增加一次抽獎機會。

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