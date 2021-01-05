韓國遊戲公司Hound13旗下3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，今（5）日啟動第十戰場「劫火峽谷」，讓救世主率先挑戰五大BOSS，且開放等級上限至100級，並同步推出限時時裝「銀色騎士團」，緊接在1月19日還有最終BOSS「幻象看守者」也將隆重登場，帶給玩家更多挑戰性的玩法。即日起官方也推出連續十四天登入即送好禮活動，協助救世主儲備戰力，對抗BOSS！

第十戰場「劫火峽谷」挑戰重重

全新登場的第十戰場「劫火峽谷」將分為兩階段開放，第一階段救世主首先將迎戰五大BOSS「火焰雞蛇」、「地道蜘蛛」、「熔岩雪人」、「石化石像鬼」與「水蛭歐波米奈薛」，不同類型的BOSS將帶來更多挑戰。而第二階段預計1月19日開放最終BOSS「幻象看守者」，只要進入此領域，即刻受到BOSS掌控精神能力影響，使得生命恢復力降低，同時還會製造幻象，讓副官無法辨識真假救世主，這時候就需要靠救世主一人先擊倒幻象，方能繼續攻擊「幻象看守者」。

最終BOSS「幻象看守者」1月19日震撼登場。(圖/遊戲公司提供)

戰場開放 支援物資登入送

隨著新戰場開啟，救世主戰力也將大幅提昇，第一階段救世主的成長等級將開放至100級，第二階段主武器、輔助武器、防具開放強化等級至T9，第三階段飾品強化等級至T9。官方也特別準備應援物資，即日起展開十四天登入拿好禮活動，天天登入就可以獲得「金塊」、「戰鬥鑰匙」、「富饒的沙漏」、「掃蕩券」、「活動戰鑰匙」、「封印的特殊副官魂石」、「傳說戰鬥裝備選擇箱」等多項豐厚獎勵。

支援物資登入送。(圖/遊戲公司提供)

銀色騎士團 威武亮相

威風凜凜的全新時裝「銀色騎士團」也在今日限時推出，同時還有一系列活動任務，玩家只要收集指定道具，即可兌換副武器「銀色騎士團手槍」時裝！

銀色騎士團。(圖/遊戲公司提供)

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

(科技)