對於手機拍照表現來說，不少消費者可能存在品牌迷思，這也就是市場上不乏「盲測」的緣故。近日《ePrice比價王》網站就針對7款手機，分8個項目進行測試，到底網友在不知道手機品牌型號的前提下票選出來的最強拍照手機是哪一款？看下去就知道。

《ePrice比價王》近期舉辦2020年手機盲測比賽，測試的手機包含華碩ZenFone 7 Pro、iPhone 12 Pro Max、Google Pixel 5、OPPO Find X2 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra、Sony Xperia 1 II、vivo X50 Pro。分別比拚（1）廣角鏡頭藍天照；（2）廣角鏡頭逆光照；（3）標準鏡頭藍天照；（4）標準鏡頭逆光照；（5）標準鏡頭室內照；（6）標準鏡頭近拍食物照；（7）標準鏡頭夜間燈光照；（8）標準鏡頭極暗超級夜景模式。不過因為Sony Xperia 1 II不具備超級夜景之類的拍照模式，因此超級夜景模式中無法加入評比。

根據約1千多名網友共同投票的結果，各個分項盲測冠軍是：

（1）廣角鏡頭藍天照：冠軍為vivo X50 Pro，得票率30.5%

（2）廣角鏡頭逆光照：冠軍為Apple iPhone 12 Pro Max ，得票率32.1％

（3）標準鏡頭藍天照：冠軍為Apple iPhone 12 Pro Max ，得票率23.4％

（4）標準鏡頭逆光照：冠軍是ASUS ZenFone 7 Pro，得票率31.8%

（5）標準鏡頭室內照：冠軍是Google Pixel 5，得票率27.1%

（6）標準鏡頭近拍食物照：冠軍是三星 Galaxy Note 20 Ultra，得票率33.9%

（7）標準鏡頭夜間燈光照：冠軍是vivo X50 Pro，得票率30.6%

（8）標準鏡頭極暗超級夜景模式：冠軍是vivo X50 Pro，得票率22.8%

從上述的結果可以看見，vivo X50 Pro奪下8項盲測中的3項冠軍，iPhone 12 Pro Max則奪下2項冠軍，前者可說是今年度該網站手機盲測最受網友青睞的款式。而事實上vivo X50 Pro僅搭載高通Snapdragon 765G處理器，並非今年最頂級的Snapdragon 865，價格相對親民，再加上微雲台技術加持，在錄影上的表現也不同以往，是重視攝影性能的消費者能多多考量的機種。

最後，若更細膩的查看分項盲測的得票率，可以發現，有不少項目的冠亞軍得票率都相當接近，例如標準鏡頭藍天照、標準鏡頭逆光照、標準鏡頭超級夜景模式等等。換句話說，當前不少中高階手機在相機上的調教結果都很接近，也分外用心，也讓盲測競爭更為激烈且難以預測。當然，選擇手機的標準，拍照只是其中一環，還包含整體性能、電池續航力、充電時間、作業系統、遊戲效能的因素，但若對於你來說拍照性能是首選因素，那麼可多多參考相關測試，進一步了解你所偏愛的手機是否符合你的期待！

(科技)