因應交通事故頻傳，其中，駕駛行駛時手持手機等3C產品現行雖有法規範，讓駕駛人若用手機架單手操作不罰，民進黨立委趙天麟日前提出「道路交通管理處罰條例第31-1條」修正案，主張駕駛若將手機放在手機架上操作也納入開罰範圍，引發外送員群起反彈。對此，趙天麟昨表示，考量外送服務業需求，目前違規樣態難以界定，決定先行撤案。

根據警方統計，交通事故肇因為手持行動電話有294件、死亡3人、受傷379人；駕駛人使用手機、電腦或其他相類功能裝置而發生交通事故的案件數有成長趨勢，從2016年366件成長到2019年454件。但依據現行法規，駕駛人若把手機放在手機架操作不罰，為保障民眾行車安全，趙天麟日前提案修法。

趙天麟「道路交通管理處罰條例第31-1條」修正案明定，將原條文中「以手持方式使用行動電話」，修改為「以手持或輔助裝置固定於汽車（機車）方式使用行動電話」，罰則維持汽車3000元、機車1000元。

不過修法消息一出，引發外送員反彈，因外送員為求接單、送單方便，都會架設手機架，以利導航及接單，一旦修法通過，只要駕駛時操作手機將被開罰。

面對民眾反彈，趙天麟昨忙滅火，趙天麟說，行政院、交通部與警政署日前就行駛間使用手機架使用的相關規定進行研擬，但尚未有結論，外送服務業的勞工權益也都需要更精準的法律配套措施，目前違規態樣難以界定、執法困難，因此決定先行撤案。

(中時 )