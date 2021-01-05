來自韓國運輸產業消息，不受疫情影響，韓國造船業者可望在2020年，全球新造船訂單接獲數量最多的國家中奪冠。

根據全球調研單位克拉克森研究服務(Clarkson Research Service)提供數據，截至去年12月28日止，韓國當地船塢接到的新訂單，已經達到798萬修正總噸數(Compensated Gross Tonnage, CGTs)，暫時排名全球第一。同時，中國大陸造船同業接到673萬CGTs，名列第二。而全球造船新訂單數，總計達1792萬CGTs。

韓國這798萬CGTs，還不包括由韓國造船與海洋工程(Korea Shipbuilding & Offshore Engineering)和三星重工(Samsung Heavy Industries)，這兩家全球最大的造船廠負責監造的17艘液化天然氣(LNG)新船。

若把這17艘LNG船的新訂單，量化值約145萬CGTs納入計算的話，韓國在2020年的新船製造訂單中，將勇奪全球第一。果真如此，韓國造船廠將連續三年，都榮登獲單量最多的國家之最。

受到疫情打擊，2020上半年中國大陸接獲新造船訂單約351萬CGTs，遠遠超過韓國的118萬CGTs。直到下半年開始，韓國才急起直追。

由於需求強烈和較嚴的環境法規，市場對韓國造船廠的前景表示樂觀。韓國運輸研究單位也預估，韓國造船廠2021年將獲980萬CGTs新單，比2020再成長1.34倍。

(時報資訊)