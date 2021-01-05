英國政府一未指名的科學顧問表示，科學家目前無法完全有信心地認為，新冠肺炎疫苗可以抵擋來自南非的變種病毒。

目前在英國和南非皆發現新的變種病毒，英國衛生部長漢考克(Hancock)周一指出，非常擔心在南非發現的病毒。

包括BioNTech執行長Sahin、牛津大學醫學院教授Bell都表示，已經在檢測疫苗對新變種的反應，預計6周內可以做出微調。

ITV的政治編輯Peston表示，英國衛生部長的擔憂，來自於無法確保疫苗可以像對英國變種一樣，對南非病毒是否仍有效。

目前全球已有60多個候選疫苗正在進行相關試驗，包括牛津疫苗、輝瑞、莫德納(Moderna)、俄羅斯的Sputnik V、中國的國藥(Sinopharm)。

科學家表示，南非新變種病毒在感染人類細胞的重要「突刺」(spike)蛋白上，有著多重的變異。它還與更高的病毒負載有關，意指病患身體的病毒粒子有更高的濃度，可能導致更高的傳染。

牛津大學的Bell教授，目前帶領英國政府疫苗團隊，認為疫苗會在英國病毒起作用，但是是否同樣能對抗南非病毒，有一個「大問號」。Bell告知泰晤士廣播，藥劑可能會調整，可能需要一個月或6周來完成一新疫苗。

BioNTch執行長在上周末告知明鏡周刊(Spiegel)，疫苗使用mRNA來導入人類免疫系統，以對抗病毒，應該可以抵擋英國病毒，公司也正在測試疫苗是否可以中和該(南非)變種，可能需要六周時間來調整疫苗，這可能需要額外的監管單位批准。

(時報資訊)