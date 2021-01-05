英國爆發新冠變種病毒後，各國陸續提升防疫措施，中央流行疫情指揮中心最近針對去年12月13日起，具有英國旅遊史的入境民眾回溯採檢，同時將病毒PCR檢測陽性、Ct值在27以下的確診者病毒株，送至實驗室進行基因定序比對，但截至目前都未發現新增的英國病毒株病例，國內變種病毒維持在2例。

指揮中心發言人莊人祥指出，去年12月13日至12月22日間，我國具有英國旅遊史的民眾共計216人，其中有206人的檢疫期滿進行採檢，其中有170人陰性、8人待採、另有28人採檢中。

莊人祥補充，我國目前針對Ct值在27以下的確診者都會送至實驗室進行病毒基因定序比對是否為英國變種病毒株，截至目前已送30株，已有20株被排除為變種病毒株，2株確定為變種病毒，另有8株正在進行比對，其餘4株則因病毒量低無法定序，因此感染變種病毒株的確診者仍然維持在2例。

(中時 )