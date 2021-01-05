新北市警方今起7天交通大執法。（新北市交通警察大隊提供）

新北市2020年A1交通事故發生129件，較2019年減少31件，下降2成，去年酒後駕車A1事故發生3件，較前年減少4件，下降5成7，在防制A1事故成績亮眼；鑑於近來天氣轉冷，且連日下雨造成視線不佳，事故發生有增加趨勢，新北市警局交通警察大隊分析主要肇事原因，以轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車等項目居多，為防制事故發生，自今（5）日起規畫7天大執法，主要以提升見警率、宣導交通安全為主。

新北交大分析，路口人車交織、動線複雜，部分用路人為搶快或貪圖方便，未遵守標誌、標線、號誌的指示，車輛行經路口缺乏停讓行人觀念，以及行人任意穿越道路也往往造成交通事故。

交大呼籲，駕駛人雨天、清晨、黃昏等視線不良時上路應放慢車速，隨時注意道路狀況，行經路口或轉彎時，應確實查看四周以消除視線死角，行人穿越道路也應依標誌、標線及號誌通行，晨昏出門穿著鮮亮衣物，保護自身安全。

新北警透過「交通事件視覺化平台」分析易肇事路段，針對轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車等重點違規加強執法，藉由提升見警率、強化執法作為以防制事故發生，並運用社區治安會議、社群媒體、LED跑馬燈等多元管道宣導交通安全，期望以執法及宣導雙重手段建立民眾用路觀念，提升交通安全。

(中時 )