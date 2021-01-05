群益期貨（香港）獲頒港交所傑出期貨商之獎項，在香港期貨交易所195家會員中，群益期貨（香港）為唯一一家獲頒商品期貨傑出期貨商獎項之單位。

群益期貨（香港）在2020年間，除了在指數期貨商品類別中繳出亮眼的成績單，恆生指數期貨交易量名列全市場前10大經紀商外，更配合港交所政策，積極發展商品期貨之交易，結合港交所與其全資子公司-倫敦金屬交易所，提供基本金屬產業套期保值之服務，以達到服務實體經濟之目標。

群益期貨積極響應主管機關金管會規劃的資本市場藍圖策略—促進期貨業業務發展，落實服務實體經濟及發揮避險功能。

據統計，2019年台灣精煉銅進口總量為48.5萬噸，總值高達29億美元、未經塑性加工鋁進口總量為62萬噸，市值達12億美金，在面臨疫情高度不確定的市場環境下，群益期貨結合期貨與倫敦金屬交易所之實物交割、倉單交換等多項服務，協助金屬相關產業客戶，透過期貨市場有效控管營運風險，並讓採購、生產與財務各項環節透過期貨、現貨之結合，產生不同之綜效。

在2020年間，群益期貨（香港）透過倫敦金屬交易所於高雄港之指定交割倉庫，分別協助產業客戶完成銅、鎳、鉛等基本金屬之交割服務，在全球航運受到新冠肺炎影響的環境下，大幅降低客戶採購時所面臨的不確定因素。

展望2021年全球經濟走向，群益期貨表示，非常樂觀。雖仍有諸多因素牽動全球經濟及金融市場的不確定性，但是危機也是機會的出現。綜觀國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，台灣期貨市場在2020年繳出一張亮眼成績單，交易量創歷史新高達3.4億口，預期今年交投熱絡應會持續，對期貨業今年總體營運效益值得期待。

(工商 )