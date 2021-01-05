高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，不少無黨籍、民進黨籍民代，都出面聲援黃捷，高雄市長陳其邁今（5）日也對此表態，表示黃捷非常認真監督市政，表現有目共睹，民進黨議員給予肯定是很正常的事情。

黃捷與許智傑今上午在高雄市議會召開記者會，鳳山區民進黨議員張漢忠、陳慧文、林智鴻全都到齊，除了發表鳳山建設願景外，也提到黃捷對市政監督不遺餘力，強調「優秀的議員一個都不能少」。

黃捷與民進黨議員今（5）日上午在高雄市議會召開記者會。（圖／摘自黃捷臉書）

陳其邁受訪時被問到罷捷一事，指出罷免是公民權的行使，表示尊重，且黃捷在議會非常認真努力監督市政，在議會的表現有目共睹，民進黨議員給予肯定也是很正常的事情，不過罷免還是要由選民決定。

此外，無黨籍立委林昶佐昨日也與民進黨立委劉世芳、社會民主黨台北市議員苗博雅、與前時代力量發言人吳崢，於立法院召開記者會支持黃捷，並針對罷捷團體送交中選會的荒謬罷免說明書一一回應。

林昶佐表示，罷捷團體竟連黃捷質詢韓國瑜太認真、態度不好都當成罷免理由，甚至還有「塗口紅」等霸凌女性的描述，更令人無法接受的，是他們說黃捷「支持港暴、違反港版國安法」。

黃捷連續三會期獲得評鑑為十大優質議員，關心市政、推動進步議題，林昶佐說，無論在韓國瑜或是陳其邁兩任市長任內都認真問政，可受公評，並請鳳山的朋友們站出來，2月6日投下不同意罷免票，為高雄、為台灣留下一席優質議員。

(中時新聞網)