林樺慶季後遭到樂天桃猿釋出，但很快就被中信兄弟網羅，他表示，接到釋出消息後自己仍有信心重返球場，心情也未受到太多影響，仍持續保持自主訓練，確定落腳處後前隊友們也鼓勵他，叫他繼續加油。

林樺慶表示，當時接到釋出消息，自己的心情沒有太大影響，仍舊持續保持自主訓練，其他事情都交由經紀公司處理，也和家人討論了一下，最後落腳兄弟，「感覺就也是換支球隊而已，自己還是做著自己喜歡的事情。」

來到兄弟後，林樺慶把握時間請教練幫忙微調一些投球動作，「現階段就是先把底打好，朝自己的目標前進，剛來時有跟教練說一些我的投球重點，針對動作去做微調，按照教練的課表去練習。」

林樺慶坦言，自己從未想過會是以這種方式轉隊，遭到釋出時也沒有想過職業生涯可能就此結束，「因為我還年輕，就是堅持下去、做著自己喜歡做的事，那時覺得還有機會可以去別隊，但前提是要先把自己準備好。」

最後確定改披兄弟戰袍，桃猿的前隊友們也捎來打氣話語，「（陳）俊秀、（陽）耀勳、（王）溢正都有叫我繼續加油，不要放棄機會，大膽一點去做自己喜歡做的。」

(中時 )