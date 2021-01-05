環保署今(5)日召開「桃園離岸風力發電廠興建計畫第一次環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議，由於本案尚處訴願階段，環委雖然於審查中建議暫緩審查，但後來以海纜上岸工程施工地點鄰近中油第三天然氣接收站所營造的小燕鷗復育棲地等建議，要求開發單位補正再審。

「桃園離岸風力發電廠」於2017年通過環評，為北台灣第一個通過的離岸風力發電案，去年8月民航局以飛安為由遭能源局以「要件不符」退回其電業籌設許可，開發單位麗威風力發電股份有限公司9月提出訴願，11月再向經濟部提出新申請案，本案也成為首座環評通過卻遭退回的離岸風場。

麗威在今日審查中強調，環評與籌設申請許可是不同的審查程序，希望今日環差可以針對環境審查，而非籌設申請。由於本案尚在訴願階段，也認為民航局針對本案籌設許可的意見，許多地方已經明顯超過法律與標準的要求，認為並不合理。

現場有環評委員表示，本案仍在訴願階段，今天審查似乎有些奇怪，雖然中途提出暫緩審查的建議，但由於本案是在訴願前已送環差審查，今日續審似乎也無不妥。

審查最後，環委要求開發單位補充空污減輕措施與查核方式，以及開發單位原先承諾於3月至7月15日小燕鷗繁殖期暫停海纜上岸工程，不過考量鄰近中油三接工程營造的小燕鷗復育棲地，要求海纜工程暫緩至8月31日，本案經決議補正再審。

(中時 )