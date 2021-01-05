為了幫助台東釋迦推廣到新北消費地，新北果菜公司特別從產地嚴選優質品，推出直銷團購挺迦農特賣活動，力挺台東釋迦小農渡過寒冬，為台東農民創造更多銷售機會。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，台東釋迦受新冠肺炎疫情影響，外銷市場受到嚴重衝擊，為了協助台東釋迦販售，去年底新北市果菜公司特別與台東縣合作推出冬季好「釋」送到「迦」活動，獲得熱烈回響，許多買不到釋迦的消費者紛紛來電洽詢。因此，果菜公司趕緊與台東產地接洽，並辦理第二波直銷團購活動，即日起至1月9日止以產地價促銷，每箱訂價400元約5到6顆裝，運費另議，希望大家發揮愛心，一起助農友。

新北果菜公司表示，欲購買釋迦的民眾可填寫訂購單，填妥訂購單位、數量、聯絡人等資訊後傳真至新北果菜公司（02）89651088 詳情可電洽（02）8965-1000分機176陳小姐，或上新北果菜官網 https：／／www.ntpm.com.tw／、或官方臉書粉絲團 https：／／www.facebook.com／NTPMFans.19860101 查詢。

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