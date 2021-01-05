苗栗縣前縣長劉政鴻及多位地方首長、民代抗議苗栗造橋坤輿掩埋場試營運

苗栗縣前縣長劉政鴻及多位地方政要抗議造橋坤掩埋場試營運

外界一度以為胎死腹中的苗栗造橋坤輿事業廢棄物掩埋場，近日卻再度死灰復燃，苗栗縣環保局於去年最後1天核准坤輿試營運，計畫將掩埋8千多噸各類事業廢棄物，消息傳出一片譁然，5日上午包括前縣長劉政鴻、10位藍綠陣營縣議員及鄉親齊聚坤輿大門口抗議，要求縣府收回成命，並誓言將埋鍋造飯抗爭禁止任何廢棄物入場。

造橋坤輿事業廢棄物掩埋場，早於2002年就最獲得縣府設置許可，但在2006年一度引爆縣府環保局長黃宏昌疑涉收賄被調查，副局長陳萬連墜樓死亡等事件，前縣長劉政鴻當年即廢除許可，而黃宏昌事後在2008年自殺身亡。

坤輿公司接下來連續多年提出訴願，均遭縣府駁回，2019年再提，再遭縣府於2020年3月以掩埋場聯外道路未有合理解決為由駁回。

據悉，坤輿公司陸續處理解決聯外道路問題後，再提申請，終於獲得縣環保局於2020年12月31日核准同意試營運90天，同意掩埋事業廢棄物包括有廢塑膠、汙泥、灰渣等共12項，總重量達8千8百多噸。

消息一傳出，立即引發一片譁然，包括前縣長劉政鴻、造橋鄉長黃天貴、縣議員廖秀紅、鄭秋風、黎煥強、劉順松、鄭宗國、羅貴星、陳光軒、宋國鼎、陳品安、徐筱菁等藍綠陣營縣議員、以及造橋鄉代、村長及鄉親近百人，5日上午群聚坤輿掩埋場大門口進行抗議。

劉政鴻表示，過去他把坤輿掩埋場許可廢止，為什麼還可以再度恢復？掩埋場鄰近苗栗高鐵站特區，如果讓掩埋場復活，將來這些事業廢棄物將透過地下水系統汙染整個高鐵特區，以及造橋、後龍等鄰近區域，將是一場生態浩劫。

在場政要輪流發言，一致要求縣府收回成命，並支持鄉親們從即日起在掩埋場的大門口埋鍋告飯，展開長達90天的抗爭行動，禁止任何事業廢棄物入場，直到縣府收回或是掩埋場停止作業為止。

苗栗縣前縣長劉政鴻大聲抗議坤輿掩埋場將汙染高鐵特區。（謝明俊攝）

5日一早，近百名造橋鄉新齊聚坤輿掩埋場大門口抗爭。（謝明俊攝）

鄉親將祭拜後的巨香插在坤輿掩埋場大門口以示抗爭。（謝明俊攝）

縣民們請來後龍北極宮的玄天上帝坐鎮坤輿掩埋場大門口。（謝明俊攝）

(中時 )