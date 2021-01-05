鋼鐵人衝鋒，三大外資喊升，台積電急拉尾盤收在542元，台股今日挾歷史第二大量，勇登萬五關，新台幣飆破28元整數關卡。

台股今日整場走勢震盪，盤初小幅開高11點後，一度在大立光(3008)、航運、金融等多數傳產類股回弱之下，急跌壓低至14861.99點，所幸中鋼(2002)、中鴻(2014)率鋼鐵大軍勇猛衝鋒，加上鴻海大軍多頭不退，大盤指數再度快速重返高檔，於14950上下狹幅整理，尾盤多頭強拉台積電(2330)、鴻海、長榮(2603)、中鴻、聯電(2303)、友達(2409)、聯發科(2454)等權值要角，一舉將大盤指數送上萬五關，並衝出3471.95億元歷史第二大量。終場集中市場收15000.03點，漲98點，總成交值3471.95億元；櫃買市場收185.95點，漲0.15點，總成交值622.83億元。

分析師表示，台股仍處於持續再創新高的走勢當中，多頭資金推波助瀾之下，後市仍有高點可期，台股今日開高一路震盤收在最高，後續特別需要留意量能是否維持一定的水準，操作上宜持續汰弱持強，空手者須留意追高風險。

盤面上，三大外資喊升，台積電收在542元，上漲1.12%；鴻海收在104元，上漲4.1%；貨櫃長榮(2603)人氣不減，今日由黑翻紅收最高45.5元，上漲1.68%；中鋼(2002)首季盤價開出紅盤，平均漲幅達6%，後市仍看俏，今日多頭強勢表態，中鴻(2014)收在17.8元，上漲7.88%，久陽(5100)收在43.5元，上漲8.75%，允強(2034)收在29.3元，上漲3.9%；電動車概念股紛紛揚升，和大最高來到124元，大漲8.3%、乙盛-KY(5243)盤中創歷史高價達75.5元後，賣壓出現收平止，今早以28.25元開盤後，升幅緩步擴大，約9:50升破28元重要整數關卡，最高衝上27.992元、勁揚4.32角，再創近23年半盤中最高價，上半場新台幣兌美元為27.985元，升值4.39角。專家表示，由於市場普、台達電盤中也創歷史新高價至283元，尾盤漲幅數斂，收在276.5元，上漲4.34%；南電(8046)盤中股價衝至216.5元，創逾13年來新高，今日收在209元，上漲4.5%。

新台幣升勢不遍預期國際美元暫時弱勢、資金回流以及基本面看多，新台幣有機會看到27元。

分析師表示，截至去年12月31日止，代表散戶的融資餘額已至1873億元附近，由去年3月19日低點起算約增加101%，對比過往3000多億元的高水位還算健康，再加上外資、內資持續買超，元月資金行情可期，配合上市櫃業績獲利表現不錯，及部分產業前景樂觀，至春節前台股表現空間可期。

(時報資訊)