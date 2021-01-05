國民健康署曾在2016年發表一份「台灣健康不平等」報告，其中提到健康不平等現象和社會、經濟、文化及政治因素密切相關。證據顯示，若只是著重在個人「健康行為」上，並無法有效解決造成健康不佳的主要成因。美國波士頓大學公衛學院院長山卓格列亞，他曾在2019年到臺灣參加第一屆「ASPPH亞洲學術區域會議」，並與陳建仁院士一同參與座談。在其著作《健康不平等》書中，他精闢提到，工作、居住地、教育環境以及人際關係都是影響你我健康的關鍵，尤其居住環境更是舉足輕重。以下為重點書摘：

有兩隻正值青春年少的魚肩並肩游著，遇到了一隻年長的魚，牠正要去別處。

年長的魚向他們點點頭打了招呼，問候道：「早安啊！孩子們。今天水質如何？」

這兩隻年輕的魚兒繼續往前游了一會兒之後，其中一隻終於忍不住了，牠轉向夥伴，問道：「水到底是什麼東西啊？」

用魚來做比喻的話，居住環境就像魚缸，我們得讓自己生活的「水質」清澈，確保居住地各方面都能促進健康。(示意圖/Shutterstock)

●物理環境與社會環境對健康的影響

居住地決定我們是否能活得健康，為了更明確了解這層關係，我們繼續延伸這兩隻魚的故事。想像牠們一起住在魚缸裡，你想要牠們活得健康，所以提供最好的飼料、鼓勵牠們規律運動。這兩隻魚對彼此產生浪漫的情愫時，你提供教育資源，讓牠們知道安全性行為的重要性。簡言之，文化教導我們要促進個人的健康，所以你才會推行那些活動。有一天，你醒來發現魚死了，你不敢相信怎麼會發生這種事。

原來是先前你只顧著要他們學習健康的行為，以至於忘了換水。

居住地會增強或限制我們保持健康的能力，正如水質可以讓魚缸裡的生物活得好，或導致牠們生病。用魚來做比喻，我們得讓自己生活的「水質」清澈，確保居住地各方面都能促進健康。居住地的影響力無所不在，而它形塑全體健康的方式有兩種，包括物理環境與社會環境。理解這些條件後，才能開始改善環境。

物理環境存在於我們每天的周遭生活中，包括都市的基礎建設、綠地的比例、公共運輸網絡以及取得食物的方式，它們都會形塑全體的健康。基礎建設包括衛生設施、電力與自來水供應系統、以及安全的生活環境。如果這些設施出了問題，全民的健康都會受到影響；我們會生活在骯髒、雜亂的環境，還可能會導致憂鬱症。

相對地，健全的社區環境可以增進居民的身心健康，它不僅有綠地，還有腳踏車道與人行道等基礎休閒設施；周邊交通方便，居民能以安全且便宜的方式外出工作與旅遊。

大眾運輸網絡包括公車與火車，它們在各方面都對健康有益。大眾運輸讓我們往返工作地點，好賺取收入來維持健康生活，也讓我們可以到他處從事休閒活動。

如果我們社區附近沒有公園，就可以搭乘大眾運輸工具到別處活動。此外，為了獲得教育機會，我們也得搭公車或火車往返校園。

物理環境有很多組成元素，當中影響最大、也最難以擺脫的，就是食物的供應情形。居民短時間內可取得的食物來源與種類，會大大影響健康。低收入社區時常是「食物沙漠」，充斥了速食餐廳以及販賣便宜加工食品的轉角超市。這些居民若想維持自己與家人的健康，代價非常昂貴，因為他們得跨越到城市的另一端，才找得到供應營養與生鮮食物的超市。

當然，居住地不只包含地理與物理環境，社會環境也有巨大的影響。一個社區的特色，取決於當地的經濟、文化以及政治因素如何交互作用。

●早年的研究者已經發現：人民的健康問題與不穩定的社會環境息息相關

除了勞動市場、健康服務、社區機構外，國家政策在當地的落實程度，也會有顯著的影響。在一個社區內，這些條件越完備，居民就越健康。如果這些條件不完備甚至從缺，犯罪率就會提升，經濟更加不穩定，社會風氣敗壞，居民感到孤寂、充滿壓力，最終所有人都活得不健康。

健全的社區環境可以增進居民的身心健康，它不僅有綠地，還有便捷周邊交通，居民能以安全且便宜的方式外出工作與旅遊。(示意圖/Shutterstock)

●地球就像大魚缸

隨著全球都市化的比例升高，環境與健康兩者的關係更是明顯。聯合國估計，到了2050年，全球將會有百分之六十六的人口都居住於市區。政府應該將資源投注在城市的基礎建設，包括打造公園與綠地、籌建社區中心與具有彈性的健康照護體系、建設乾淨方便的運輸網絡。此外，有關單位還要整合城市裡的各個社區，避免用收入與族群劃分居住區域。這一切作為都有助於居住地發揮正面影響力，給全部居民帶來健康。

然而，居住地的問題不只是受到地區性的條件所影響，也會受到世界局勢所牽連。全球性的威脅，如戰爭、貧窮以及氣候變遷，讓整個星球都泡在「髒魚缸」裡。

我們常以個人的角度去思考，以為只要擁有財富或特權，就可以隔絕於這些威脅之外。事實上，我們終究是同一個居住地的居民，也就是地球這個大魚缸。（編輯梁惠明）

《健康不平等：工作、居住地、教育環境以及人際關係如何影響你我的健康》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)