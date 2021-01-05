COVAX全球新冠疫苗計畫出貨計畫恐要再延幾個月，據印度媒體報導，全球最大疫苗生產商印度血清研究所(Serum Institute of India)執行長透露，該公司所代工阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作疫苗Covishield獲得緊急批准前提之一就是把首批疫苗交給政府，因此要交給COVAX的疫苗要3到4月才能出口。

印度血清研究所執行長普納瓦拉(Adar Poonawalla)表示，除了首批代工疫苗必須全數交給政府，Covishield獲得緊急批准前提還包括不准透過民間管道出售。他說 ：「政府希望印度弱勢群體先受到保護。目前我們只能把疫苗交給政府，他們說這個決定是為了防止市場上有人囤積居奇。」

上周末印度還批准1款本國研發疫苗Covaxin使用，但是由於該疫苗沒有完成第3階段臨床測試，也未提供相關數據，引發爭議。但該國總理莫迪(Narendra Modi)還連發3篇Twitter，稱這實現印度自給自足夢想。而該國主流媒體之前還常質疑進度更超前的中國大陸疫苗在阿拉伯聯合大公國、印尼等地邊試驗邊註冊的作法。

印度在野黨國大黨要角夏馬(Ajeet Sharma)就諷刺，莫迪不該只是發Twitter，而是該像俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)或20日要就任美國總統的拜登(Joe Biden)一樣，公開率先接種自己國家產的疫苗，來建立民眾信心。印度坊間甚至有流言指出施打印度國產疫苗副作用會導致陽萎，甚至有政治人物也持此論，逼得藥品管理局出面闢謠，強調疫苗110%安全。

當局稱在牛津疫苗之外另外批准印度國產疫苗，理由是提供更多選擇，以免牛津疫苗無法對抗在英國、南非等地出現的變種病毒株，但也慘遭專家吐槽。印度疫苗科學家康恩(Gagandeep Kang)說：「說印度國產疫苗能對抗變種病毒株是很牽強的。我連這種疫苗能對抗現有病毒株的功效數據都還沒看到。」

(中時新聞網)