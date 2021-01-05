涉嫌洗劫貴婦乾媽3000萬元的施姓男子，5日凌晨遭高雄地院羈押禁見。施男不但自爆自己是「大陸鴨王」（男公關），還說自己和貴婦同居，每月還可領3、50萬元零花。貴婦氣得在臉書反爆料施男只是調酒師，還說「長那樣怎麼當鴨啦」。

檢警3日晚間在前鎮區施男住處將其逮捕，在其家中查獲可疑現金1200多萬元。檢警另查出，施男曾持7公斤金條到高雄某銀樓要求熔成1大塊，還當場付100萬元「訂金」、表示要另購黃金。警方比對銀樓的金條，跟貴婦遭竊的金條編號相同，立即查扣。

檢警在銀樓查扣施男企圖銷贓的7公斤金條。（翻攝自張婦臉書／袁庭堯高雄傳真）

施男警詢時全盤否認犯案，強調檢警搜出的錢財都是他所有，還自爆是「大陸鴨王」（男公關），在大陸頗具知名度。近年受新冠肺炎影響無法出國，才留在台灣，結識48歲從事醫美行業的張姓貴婦。

張婦日前表示，施男是她的乾兒子，自稱長期遭家暴，才收留他借住半年左右。沒想到施男卻忘恩負義，去年12月下旬利用她外出前往花蓮時，竊取包括2支手表共值100萬元、1枚2克拉鑽戒、2枚1克拉鑽戒、1枚紅寶石鑽戒、美金及人民幣等現金1000多萬、8個1公斤重黃金條、黃金飾品及手鍊等財物，總值約3000萬元。

張婦得知施男爆料，氣得在臉書發文痛批「長那樣怎麼當鴨啦」，還貼出施男在自家醫美診所整形前後的照片佐證。張婦還踢爆施男根本不是「鴨」，只是一個調酒師，與她初識時相當親和「無害」，沒想到引狼入室。

張婦豪宅監視器清楚錄下，施男由母親、另1男子開車接應、幫忙載東西離去。檢警事後調查，初步釐清施男母親不知情，但目前已鎖定2名在逃共犯，其中一名就是當天開車載施男拖行李箱離去的的張婦乾弟弟，全案仍要深入追查。

(中時 )