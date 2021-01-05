教育部青年署「Young飛全球行動計畫」去年選出26組優秀的青年團隊，藉由數位行動及線上交流，不受疫情影響，聯結橫跨32個不同國家及地區，其中「The genderest showman」鎖定性別議題，運用戲劇表演打動孩童及家庭，透過行動扎根孩童性別意識。

「The genderest showman」團隊向新加坡最大的性別平等組織婦女行動與研究協會(AWARE)、紐西蘭及挪威等國內外11個組織請益，了解不同地區或文化，如何切入性騷擾或性侵害事件相關議題。其中芽劇院(Buds Theatre)分享以戲劇傳達社會現象，並指出劇本不是由劇團編寫，而是兒童創造，讓團隊找到兒童劇坊的切入點。

借鏡國外組織的經驗，團隊從線上平台到線下實體行動，經營專屬粉絲專頁、製作線上劇場影片，串連台灣在地相關組織宣傳團隊行動；同時開始招募及培訓志工夥伴，於去年0-11月分別舉辦2場故事嘉年華性別工作坊，每場次有近40位7-12歲學童及父母參加，透過互動劇場及戲劇表演方式，引導孩童認識性別、身體和身體自主權的重要，並藉此提升孩童周遭家人及親友的重視。

為持續在社會中深化議題，團隊規畫連署活動、成立協會，繼續在社會上推廣議題。團隊的努力亦獲得計畫年度競賽績優獎項，除3萬元獎金外，並可於111年前赴海外實地參訪國際組織。

教育部青年署推動「Young飛全球行動計畫」，110年計畫徵件已開始，想知道更多Young飛全球行動計畫內容，可參考計畫專屬網站(http：／／youthaction.org.tw)。

(中時 )