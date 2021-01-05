華航副機師居檢期間打小白球 指揮中心回應了 14:432021/01/05 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航副機師居檢期間打小白球 指揮中心回應當時仍是依照專案管理進行，對航空公司所做出的懲處表示尊重。圖為桃園機場華航客機。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航一名副機師近日被爆料曾在去年居家檢疫期間違規外出打小白球，中央流行疫情指揮中心今天表示，由於案情發生在去年，當時的機組員仍是依照民航局的專案管理進行，對航空公司所做出的懲處表示尊重。 指揮中心表示，依照去年針對機組人員的檢疫規劃，若有人員在居家檢疫期間違規外出，就會喪失機組人員的居家檢疫天數減免資格，回歸一般民眾的十四天居家檢疫，若再違反相關規定才會依傳染病防治法處置。 華航副機師居檢打小白球 指揮中心回應了 莊人祥承認有去五月天演唱會 稱讚辦得很好 (中時 ) #高爾夫球 #指揮中心 #居家檢疫 #違規 #副機師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超前部署電子疫苗護照 04:102021/01/05 時論廣場 例休變居檢假 林佳龍避談紓困條例 11:132021/01/05 生活 上千人買了蛙蛙文創口罩卻拿不到貨 時力籲消保處、檢調介入 11:172021/01/05 生活 天網惹議 人權會：疫情緩和後檢視 04:102021/01/05 生活新聞 傳台積電赴日設封測廠 專家：特殊製程可能性高 11:522021/01/05 財經 居家檢疫遇一例一休 勞動部：事業單位可不給假 12:362021/01/05 生活 台輸出越南女移工 匡列9接觸者 7人採檢為陰性 14:232021/01/05 生活 副機師居檢外出打小白球 華航證實將嚴懲 12:242021/01/05 生活 安心國產食材竹市每日驗菜 教育部清晨視察營養午餐 12:422021/01/05 生活 首創私人養生村 日勝生三芝樂齡宅正式公開 18:352021/01/05 房市新訊 短評／天網不能無法無天 04:102021/01/05 時論廣場 生活熱門新聞 富王鴨肉店風波難息 鄰居爆：小老闆不想開了 - 生活 台中妹吃藏壽司iPhone摔進洞 回收槽內部意外曝光 - 生活 富王鴨肉嘴硬不道歉 粉專親回：當我反串就好 - 生活 富王鴨肉169字道歉聲明 網一看氣炸再留言灌爆 - 生活 富王鴨肉評價重回5顆星 萬則負評消失靠這招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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