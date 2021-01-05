華航一名副機師近日被爆料曾在去年居家檢疫期間違規外出打小白球，中央流行疫情指揮中心今天表示，由於案情發生在去年，當時的機組員仍是依照民航局的專案管理進行，對航空公司所做出的懲處表示尊重。

指揮中心表示，依照去年針對機組人員的檢疫規劃，若有人員在居家檢疫期間違規外出，就會喪失機組人員的居家檢疫天數減免資格，回歸一般民眾的十四天居家檢疫，若再違反相關規定才會依傳染病防治法處置。

(中時 )