迎接2021新的一年，7-ELEVEN宣布推出全新「加減新生活計劃」，提出6件在便利商店就能做的友善環境作為，包含自帶環保杯、使用購物袋、善盡垃圾分類回收、公益捐款支持環保團體等，提醒消費者從日常生活加減做環保，和7-ELEVEN共同做出友善環境行動，藉由微小的行動，讓地球少一點負擔！

同時，7-ELEVEN也邀請消費者自由發想，提出1件屬於自己的「加減新生活計劃」，只要掃描募款箱文宣的QR Code至把愛找回來粉絲專頁活動頁面，就可透過社群分享自己的計畫，讓環保永續地球的生活態度，更落實到生活中。

7-ELEVEN並指出，門市也積極展開一系列綠色變革，包括全面不主動提供塑膠吸管、現調飲品改用就口杯，有料茶飲提供生物可分解及紙吸管等減塑措施，以及自有品牌包材減量，從供應鏈進行改革，2021年也將與荒野保護協會及不同社福團體共同推展環境相關計畫，繼續以實際作為落實減塑愛地球。

此外，7-ELEVEN也善用通路優勢，在新的一年號召民眾一同支持「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」，透過門市零錢捐、ibon便利生活站，或是OPEN POINT 點數、小七集點卡等方式，以捐款、捐點等各式具體行動，一起支持各項公益。

7-ELEVEN指出，長期關注社會趨勢議題的「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」，2021年將聚焦「綠色生活」、「高齡友善」兩大重點，自元月起首度與荒野保護協會攜手合作，展開目標募款4,600萬元的「集眾力 護棲地」公益零錢捐計畫，所募款項將用於環境教育及棲地守護。

荒野保護協會表示，此次與7-ELEVEN合作，期望能協同眾人之力一同支持「生態城市」、「永續山林」、「公民電廠」等三大環境計畫，從城市和公園的環保教育、動植物棲地保育行動到再生能源的運用，藉由便利商店通路影響力，將善款存入大自然裡，讓世世代代能共享環境的美好。

7-ELEVEN表示，疫情之下民眾愛心不間斷，統計2020年全年「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」包含多元捐款、捐點、代收公益募款等，與全民共同募得超過近10億元的善款與物資，7-ELEVEN串聯門市據點幫助弱勢族群醫食住行需求，藉由多元數位工具集結全民愛心，將資源匯流至所需公益團體，2021年度ibon公益募款第一波也將陸續上線26家公益團體。

(工商 )