周二市場傳來台股護國神山暨權王台積電，擬赴日設廠，加上盤中傳來12吋晶圓代工價格將調漲，使台積開平震盪走高，終場以542元歷史新高價收市，也把台股進一步推高至萬五大關。

據了解，今甫開市，各大號子陸續傳來台積電將赴日設廠消息，但僅是市場傳聞，無法獲得台積電官方證實，因為該公司下周將舉行法人說明會，目前是法說前的緘默期，使該消息刺激多、空在平盤附近激烈交戰，唯終場仍由多方占上風，台積電以上漲6元收市，報542元。

據非凡新聞報導，半導體業界的分析師，評估若果台積電赴日設廠成真，將是與日方半導體業界形成雙贏榮面。

據了解，台積電波段看漲誘因，除赴日設廠有刺激效益外，美國位居全球巨擘的大企業包括蘋果、亞馬遜等，也將陸續自行研發高階處理器，而終端的製造，仍以委託台積電代工為核心，顯示台積電在半導體業界的高階市場的代工龍頭地位，短中期還無人可及。

(工商 )