金甌女中今天在外卡賽力克南湖高中，睽違6季重返HBL女子組八強，全隊獲勝當下欣喜若狂。（大會提供）

在贏球晉級、輸球回家的外卡賽，金甌女中在中鋒游沁樺26分、17籃板、9助攻的率領下，於延長賽89比82力克南湖高中，睽違6季重返HBL高中籃球甲級聯賽女子組八強之林。

金甌女中在預賽分組單循環賽最後一場飲恨南湖高中，當時錯過直接晉級八強的機會、落入外卡賽，昨天第一場外卡賽先重挫永平高中，獲得和南湖再度對決、爭取八強席次的機會，首節金甌2分小輸南湖，不過第2節金甌讓南湖單節只得8分，因此半場打完金甌累積14分領先；不過下半場加緊腳步追分，在正規賽勝1分30秒時，南湖靠著李貞誼得分將比數扳平，金甌游沁樺得分後，南湖曾榆媗零秒出手命中，雙方進入延長賽，雙方雖然比分持續緊咬，延長賽最後讀秒階段游沁樺抓下關鍵進攻籃板，最後31.6秒放進兩分，讓雙方差距來到7分，等於宣告南湖死刑。

游沁樺此役和隊友李思嬡都打滿全場45分鐘，賽後游沁樺笑說早做好今天要「打好打滿」的心理準備，心理上的亢奮幫助她忘了肉體上的疲憊，賽後開心說：「終於贏了！能幫助球隊晉級就很開心。」

金甌隊史曾6度獲得HBL女子組冠軍，上次打進八強是102學年往事，接下來103學年到108學年連續6季無緣八強，今年終於再嚐八強滋味，南湖高中則是連續第3季無緣八強。

高二的游沁樺表示，和去年相比，自己今年進攻上更強勢，場上發揮更穩定，八強期許和隊友一場一場來，不要想太多。

金甌除了游沁樺個人數據搶眼，高三後衛李思嬡貢獻13分、6助攻，另一位禁區主力張婕柔因為比賽尾聲體力下滑多在場休息，仍有20分、15籃板、5阻攻；南湖共5名球員得分雙位數，李貞誼、曾榆媗個有「雙十」數據，李貞誼16分、19籃板、4抄截，曾榆媗15分、10籃板，詹昀廷飆進3記三分球進帳19分。

(中時 )