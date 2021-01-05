環保處5日進行桃園離岸風力發電廠興建計畫（麗威風場）環境影響說明書環差會議，會議中達德能源提出籌設許可雖過期但正在訴願中，且環差審查是以陸上變電站為主，盼環評委員能分案審查，不過環委認為，就以本案而言，相關施工空污排放、鳥類保育等基本回覆仍不足，要求補件後再審。

另外環委也提出，雖環差與行政訴願可分離進行，但風機機型改變、依最新民航局意見提出更動風場規劃，必定會牽涉風機間距，進而影響環境，開發商本應提出另一案環差，不能規避相關審查。

(工商 )