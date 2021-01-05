麗威風場技術性分離避籌設許可影響 環差闖關仍失敗 14:392021/01/05 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保處5日進行桃園離岸風力發電廠興建計畫（麗威風場）環境影響說明書環差會議，會議中達德能源提出籌設許可雖過期但正在訴願中，且環差審查是以陸上變電站為主，盼環評委員能分案審查，不過環委認為，就以本案而言，相關施工空污排放、鳥類保育等基本回覆仍不足，要求補件後再審。 另外環委也提出，雖環差與行政訴願可分離進行，但風機機型改變、依最新民航局意見提出更動風場規劃，必定會牽涉風機間距，進而影響環境，開發商本應提出另一案環差，不能規避相關審查。 青年壯遊點與學校合作 推動戶外教育 擴散條件差 高屏連3天空氣品質亮橘燈 (工商 ) #環差 #審查 #麗威風場 #分離 #籌設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扭動在台灣當代舞蹈的緊箍咒之間 10:002021/01/05 生活 國家兩廳院：成為2,300萬人不可或缺的場館 08:302021/01/05 生活 懷秋重愛情麵包也用心經營 04:102021/01/03 娛樂新聞 新興債迎春燕 多頭續航 04:102021/01/05 投資理財 世界蛇王教育農場熄燈 動物陸續安置中 10:482021/01/05 生活 微電腦瓦斯表安裝率 屏東最差 04:102021/01/03 生活新聞 HBL》打得不夠殘忍 滬江還要再強勢點 16:332021/01/04 體育 頭條揭密》中歐投資協定談判做關鍵讓步 大陸國企要緊張了 02:032021/01/05 政治 于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」 09:492021/01/04 國際 松山贏北一輸 兩隊都進8強 04:102021/01/04 運動天地 蔡家福母遺愛 贈3輛社福專車 04:102021/01/05 地方新聞 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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