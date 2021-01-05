藝人吳鳳來台發展數十年，2018年領到中華民國身分證，成為「正港台灣人」，在演藝圈耕耘多年的他，更奪下金鐘獎行腳節目主持人獎，近來帶著全家人環島旅行，卻因為目睹一個畫面難過許久，不禁呼籲：「希望台灣的觀光客品質再上一層樓」。

吳鳳近來帶著老婆和女兒環島旅行，從台東開車到高雄途中，因為內急便到公廁上廁所，未料一進廁所就發現小便斗積滿排泄物，垃圾更是丟滿地上，甚至連馬桶都滿是汙垢，讓他感概表示：「看到的畫面讓我很難過，說實話沒想過這麼美麗的一個觀光路線，會有這麼髒的廁所」，接著強調這篇PO文並非要責怪人，只是希望台灣觀光客品質再上一層樓，至少要能維持乾淨不亂丟垃圾，否則一個小動作都可能破壞環境。

吳鳳強調雖常跟國外友人誇獎台灣人的素質與環保措施，但不諱言還是有很多缺點需要彼此提醒，但相信公廁衛生問題能夠很快改善，也希望下回再次經過這裡時，希望能有乾淨的公廁，來迎接所有開心觀光的旅客。

對此網友紛紛留言：「本來以為台灣沒有那麼糟的，看來素質還是有待提升」、「人人都真的要會自律，不然在乾淨的地方總會留下垃圾」、「從廁所文化可以看出人民素養，觀光客公德心和地方政府針對公廁管理都需要加強」。

(中時新聞網)