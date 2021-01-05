大陸女星劉詩詩是演藝圈著名的氣質女神，33歲劉詩詩儘管升格當媽，依舊狂噴仙氣，尤其劉詩詩產後狀態極佳，舉手投足完全不像媽咪，而劉詩詩近日則登上新加坡時尚雜誌《T Singapore》封面，她更是尺度大開，轉身就是大露背。

劉詩詩、吳奇隆20119年喜迎兒子「步步」出生，劉詩詩經過近半年調養身體後，正式復出並重回螢幕拍戲，劉詩詩也陸續演出電視劇《親愛的自己》、《流金歲月》，劉詩詩不僅產後狀態極佳，像極了少女，舉手投足完全不像新手媽咪。

積極復出的劉詩詩，近日則為新加坡時尚雜誌《T Singapore》拍攝封面照，她更是突破尺度，照片中的劉詩詩走冷豔、性感風格，她頂著一頭黑直髮、身穿黑色長禮服入鏡，微露側臉的劉詩詩轉過身就是大露背，白皙美肌、一雙細手全都露。

劉詩詩這回大突破，嘗試冷豔的妝容、風格大獲好評，網友也紛紛留言讚：「不一樣的妝容 很好看」、「劉詩詩的美貌犯規了！」、「撩人心弦，清秀婉約，恭喜劉詩詩解鎖新刊」、「太美了」、「照片拍得很好看」。

(中時新聞網)