12/30時船長跟大家提醒外資回來了，元月行情可以期待。

1/4開年外資重啟新年度的佈局，從去年底最後二個交易日到今天，連續三天買超，今天還大買233億，一反2020年賣超6千億的偏空態度，帶動起國內大戶也跟進做多，只有代表散戶的小台指未平倉(扣除三大法人)還是空單，顯示行情偏多不變，線2的支撐有效，今天量價齊揚，我們先不要過度樂觀，也有可能是三天連假累積的買盤一次宣洩出來的結果，今天的低點14720可以當成一個觀察基準，若未來跌破，表示今天的買盤只是短線資金；相反地，若變成新的支撐，這行情就可持續下去。

(圖/PressPlay Academy船長提供)

台股並不是獨樂樂，觀察產業結構跟台股相近的韓股，也是呈現多頭架構，線2壓力被突破後就展開一波大漲，稍事整理後，線1壓力再度站上，形成新的支撐，資金潮正在回來亞股。

上證指數一向會有春季躁動的特性，因年關前後，人行會進行資金寬鬆，巿場上游資多，加上年初容易有作夢行情，於是往年常會出現春季躁動，今年加上拜登即將就任，巿場認為中、美之間短期間最差的關係可能過了，即便還不知道拜登會如何做，但往好的方向走是有想像空間的。

上證指數在年末最後一天交易已小幅出現B點，今天再度上漲做確認，其實大型股指數如上證50、上證180或滬深300早已出現B點，這部份我們前不久有報告過。現在陸股B點既然出現，就可以做多，把停損點設在頸線下方即可，以上證指數來說，停損點設在3419，離今天收盤只有2.4%，風險可控制。台股中有相對應的ETF、權證、期貨及選擇權等商品，非常方便。

(圖/PressPlay Academy船長提供)

(圖/PressPlay Academy船長提供)

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以三大法人今天買超內容看起來就是偏多，因為對電子龍頭股的買超回來了。

我們回憶一下12月時做的那張產業族群展望表，

其中船長畫了5顆星的有汽車零組件、ABF及晶圓製造(含PA)，看來仍是對的方向。

4顆星的有鋼鐵、mini LED、IC設計、記憶體、自動化、被動元件、資料中心、自行車。目前前三者先表現。

大家想像一下，若自己是新資金要佈局，但是跟大家看好的族群產業接近，那要如何佈局?

應該會先避開漲高的個股，而買進同族群中低檔一點的個股，比如這二天的mini LED族群就不是漲5兄弟，而是漲到億光、宏齊、榮創、光鋐等較低的，而不是惠特、台表科，但若是長線一點來看，正宗mini LED才是有續航力的，1/6富采上巿後，應就會產生這樣的效應。

電動車族群今天不是漲順德、台半、強茂等，而是漲和大、貿聯、智伸科、敬鵬等老牌電動車及車電股，甚至是鴻海跟乙盛，也是這樣的概念，昨天Tesla宣布中國的Model Y將大幅降價15萬到33.99萬~36.99萬元人民幣，這是十分驚人的降價，過去Model 3 曾有三次的降價，都造成銷量上揚，這次的降幅更大，預期將再掀起一波熱潮，這是電動車股，尤其是Tesla概念股的底氣。

幾檔大型權值電子龍頭今天出現B點或創高，如台積電、鴻海、聯發科、南電、創意、世芯、穩懋、全新等，代表買盤為真買盤，都是有基本面且有代表性的大公司，也大多包括在我們關注股裡，另外原物料的貨櫃三雄也創高，台玻、第一銅、威致等也創反彈新高。

上週五傳來的中芯成熟製程設備解禁一事，今日造成聯電、旺宏及華邦電全部逆勢走跌，但下午又傳來消息是假的，真假之間，總之聯電是沒有跌破支撐44元的，沒破就不用動作。

大家有沒有感覺到在多頭巿場裡，還是要抱著主流股才對，這是船長一向跟大家強調的，只要做主流股，抱的住波段，就有不錯的收益，不用幻想買到小型飆股，若亂聽別人報妖股或自己亂買冷門股，或許偶而對，但機率上大多是失望的結果，因此小叮嚀一下: 持股可以分散到不同的主流股，不要只重押一、二檔，然後沒有破支撐前，不要亂賣!

若專案讀者有特定個股關鍵價不知如何畫，可以提出來討論，一般讀者歡迎訂閱: 船長的關鍵價投資術

(本文僅為專案內部讀者之討論與分享，並非投資建議)

(圖/PressPlay Academy船長提供)

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本文由 PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載，原文刊於 PressPlay Academy

(中時新聞網)