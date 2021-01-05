為了前大阪辦事處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷提告羅智強妨害名譽並求償100萬元，今早開庭。羅智強在臉書發文，砲轟謝長廷有時間返國為核食帶風向，何不返國和羅智強到法庭對質，好好解釋？他也嗆謝長廷，告人就別躲，出庭和羅智強對質。

羅智強說，謝長廷向他提告，求償100萬元。謝長廷前年在關西機場風波中，對媒體說，「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！」、「大阪是屬於外交部任命的」，一把次元刀火速的切割了大阪處。

他說，後來在綠營網軍idcc，以及民進黨民代蔡適應等人的帶風向下，綠營媒體把矛頭對準了蘇啟誠，最後造成了蘇啟誠以死明志。謝長廷的推諉，甚至被他的上司外交部部長吳釗燮打臉，吳說「謝長廷對大阪處，有指揮監督之權責」。

羅智強表示，他想請問，為什麼謝長廷卻要把責任全部推給大阪處，說大阪處應該道歉？如果謝長廷沒有在媒體前，把責任推諉給大阪處，蘇啟誠處長還需要「以死明志」嗎？這樣的謝長廷，還有臉告人？

他表示，被告了沒關係，他的呼籲不多，敢告就敢當，謝長廷有時間返國為核食帶風向，何不返國和羅智強到法庭對質，好好解釋，為什麼吳釗燮說「謝長廷對大阪處，有指揮監督之權責」，而謝長廷卻一推二五六，把責任推給大阪處，任令外界瘋狂攻擊大阪處，逼得一個優秀的外交官，只能無奈的選擇以死明志。

羅智強強調，他要告訴謝長廷，「你來告，我不怕！我是最早揭發 idcc 的人，就是因為看不慣綠營網軍的操作，我也不怕你來告，告到我破產也不怕，只是瞧不起謝長廷，敢告不敢當，實在沒擔當！」

(中時 )